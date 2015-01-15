供应增长预计推动今年中国楼市库存进一步攀升

路透香港1月14日（记者 Clare Jim） - 在路透访问的12家中国房地产上市公司中，九家称今年会推出更多新盘，以实现销售目标并提高市场份额，而这可能会进一步加大市场的库存压力。

“有宏观环境的支持，（房地产）市场状况会好于去年。市场有了更多信心，”奥园地产(3883.HK)副总裁王曙煜说。

“房价一年通常上涨3-5%，因此我们今年可能在一二线城市看到这样的反弹。”

近月来，中国房地产市场受到房价下滑、库存高企的困扰，从钢铁到水泥及家具等40个行业受到冲击，拖累中国经济增速放缓。

这九家受访的房地产上市公司的高层称，今年新盘的增幅将从个位数到20%不等，另外三家公司则表示还没有确认2015年的计划。

中国房地产上市公司基本上已经从三四线城市转移了出去。中国三四线城市的住宅供应量占全国总量的70%。

“库存很高。在市场消化掉库存前，我们没法提价，”广东一家房地产开发商的首席执行官说。“销量是上去了，但价格没上去。对于我们而言，要想提价并非易事。”

野村驻中国的经济学家华长春称，随着供应增多，2015年房价可能会进一步下滑。

“大多数三四线城市的问题仍很严重，他们占60-70%的市场份额。如果开发商将重点放在一线城市，他们的销售仍可能上去。但总体看，销售情况不会很好，”华长春说。

华长春预测，今年中国房地产投资增速会放缓至8%左右。2013年和2014年，中国房地产投资分别增长20%和12%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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