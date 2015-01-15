供应增长预计推动今年中国楼市库存进一步攀升

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月14日 - 在路透访问的12家中国房地产上市公司中，九家称今年会推出更多新盘，以实现销售目标并提高市场份额，而这可能会进一步加大市场的库存压力。
“有宏观环境的支持，（房地产）市场状况会好于去年。市场有了更多信心，”奥园地产 副总裁王曙煜说。
“房价一年通常上涨3-5%，因此我们今年可能在一二线城市看到这样的反弹。”
近月来，中国房地产市场受到房价下滑、库存高企的困扰，从钢铁到水泥及家具等40个行业受到冲击，拖累中国经济增速放缓。
这九家受访的房地产上市公司的高层称，今年新盘的增幅将从个位数到20%不等，另外三家公司则表示还没有确认2015年的计划。
中国房地产上市公司基本上已经从三四线城市转移了出去。中国三四线城市的住宅供应量占全国总量的70%。
“库存很高。在市场消化掉库存前，我们没法提价，”广东一家房地产开发商的首席执行官说。“销量是上去了，但价格没上去。对于我们而言，要想提价并非易事。”
野村驻中国的经济学家华长春称，随着供应增多，2015年房价可能会进一步下滑。
“大多数三四线城市的问题仍很严重，他们占60-70%的市场份额。如果开发商将重点放在一线城市，他们的销售仍可能上去。但总体看，销售情况不会很好，”华长春说。
华长春预测，今年中国房地产投资增速会放缓至8%左右。2013年和2014年，中国房地产投资分别增长20%和12%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。