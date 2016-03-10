中国投资者出海猎寻地产 追求更低价格与更高收益

路透香港3月9日 （记者 Clare Jim） - 中国地产投资者推高了全球很多大城市的房价，现在他们正在猎寻传统热点区域以外的目标，譬如迪拜的土地和曼彻斯特的学生公寓，以实现便宜购入和赚取更高的回报。

在这些中国地产投资者中，有购买住宅的富人和私募股权基金，也有在当地成立合资公司进行地产项目投资的企业和基金公司。

“人们在新兴市场投资，以获取更高收益、更低价格和更大的资本升值，”SPV Global负责人Clara Yeung说道。

“一些人投资是为了度假……或者是考虑到当地良好的经济以及政治前景，譬如迪拜将主办2020年世博会以及缅甸领导人更替就是投资者在这些新兴市场投资的其他一些原因。”

据Sumansa展览公司负责人Sajid Ali，2015年中国投资者成为迪拜地产的第七大买家群体，在2015年前九个月投资4.63亿美元，而2013年的全年投资额为3.54亿美元。Sumansa展览公司1月在香港举办了一场迪拜地产展销会。

中国机构在纽约与悉尼的地产投资去年分别接近60亿美元和40亿美元，高于一年前的12亿美元和35亿美元。

“香港（中环）地区的一室公寓均价为700港币（90万美元），而这个价格可以在迪拜买到7间一室公寓，”Ali说道，并称迪拜的地产投资回报率高达7.2%，而香港仅为2.8%。

一位陈姓潜在投资者称，他正在考虑购买迪拜或者曼谷的公寓。

这位投资者称，目前深圳房价太高，没法下手。深圳1月房价同比上涨52%。

迪拜开发商Nakheel公司称，中国人买入了这家公司开发的Warsan Villa地产项目已售出近600栋联排别墅中的七成。Nakheel也销售迪拜的自由保有土地。

“许多中国人从我们手中购买土地；他们想要进行开发然后出租，因为地产开发的收益为10%左右，”Nakheel公司主席Ali Rashid Ahmed Lootah表示。

学生公寓是私人股权的重要投资标的，现在也正吸引着中国投资者，一些人甚至没实地看过就出手。

“如果你想在伦敦购买一套300万英镑的住宅，你会想先看一下，但这（投资学生公寓）是不一样的。他们主要是为了投资，只要数字没问题，他们什么都会买，”总部位于伦敦的地产投资公司Pinnacle Alliance负责人Julie Harvey表示。

学生公寓毗邻通常不在城市中心的大学校园。据Harvey称，在曼彻斯特，去年学生公寓的租金收益率为8%左右，资本增值为10%左右。（完）