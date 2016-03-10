中国投资者出海猎寻地产 追求更低价格与更高收益

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 詹颖颐
路透香港3月9日 - 中国地产投资者推高了全球很多大城市的房价，现在他们正在猎寻传统热点区域以外的目标，譬如迪拜的土地和曼彻斯特的学生公寓，以实现便宜购入和赚取更高的回报。
在这些中国地产投资者中，有购买住宅的富人和私募股权基金，也有在当地成立合资公司进行地产项目投资的企业和基金公司。
“人们在新兴市场投资，以获取更高收益、更低价格和更大的资本升值，”SPV Global负责人Clara Yeung说道。
“一些人投资是为了度假……或者是考虑到当地良好的经济以及政治前景，譬如迪拜将主办2020年世博会以及缅甸领导人更替就是投资者在这些新兴市场投资的其他一些原因。”
据Sumansa展览公司负责人Sajid Ali，2015年中国投资者成为迪拜地产的第七大买家群体，在2015年前九个月投资4.63亿美元，而2013年的全年投资额为3.54亿美元。Sumansa展览公司1月在香港举办了一场迪拜地产展销会。
中国机构在纽约与悉尼的地产投资去年分别接近60亿美元和40亿美元，高于一年前的12亿美元和35亿美元。
“香港（中环）地区的一室公寓均价为700港币（90万美元），而这个价格可以在迪拜买到7间一室公寓，”Ali说道，并称迪拜的地产投资回报率高达7.2%，而香港仅为2.8%。
一位陈姓潜在投资者称，他正在考虑购买迪拜或者曼谷的公寓。
这位投资者称，目前深圳房价太高，没法下手。深圳1月房价同比上涨52%。
迪拜开发商Nakheel公司称，中国人买入了这家公司开发的Warsan Villa地产项目已售出近600栋联排别墅中的七成。Nakheel也销售迪拜的自由保有土地。
“许多中国人从我们手中购买土地；他们想要进行开发然后出租，因为地产开发的收益为10%左右，”Nakheel公司主席Ali Rashid Ahmed Lootah表示。
学生公寓是私人股权的重要投资标的，现在也正吸引着中国投资者，一些人甚至没实地看过就出手。
“如果你想在伦敦购买一套300万英镑的住宅，你会想先看一下，但这（投资学生公寓）是不一样的。他们主要是为了投资，只要数字没问题，他们什么都会买，”总部位于伦敦的地产投资公司Pinnacle Alliance负责人Julie Harvey表示。
学生公寓毗邻通常不在城市中心的大学校园。据Harvey称，在曼彻斯特，去年学生公寓的租金收益率为8%左右，资本增值为10%左右。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算