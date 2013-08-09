中国7月房地产开发投资略微提速 但销售略有降温（更新版）

3月22日在北京一处公寓拍到的图片。S REUTERS/Jason Lee

* 7月房地产开发投资加速

* 销售有所降温

* 房地产持稳或成主基调

(新增分析师评论)

路透北京8月9日 - 在政策框架基本明确的情况下，中国房地产投资呈现稳中略升的态势。国家统计局数据显示，7月房地产投资有所加速，新开工面积同比增速明显提升，显现开发商对后市的信心。

统计局周五公布，1-7月房地产开发投资同比增长20.5%，略高于1-6月增速20.3%；新开工面积同比增长8.4%，增速远高于前六月的3.8%。

“现在整个政策是稳定的框架，需求也较稳，房企资金相对充裕，但房价调控没变，房地产投资保持目前态势窄幅波动可能是未来的总基调。”华创证券宏观策略主管华中炜表示。

不过7月销售略有降温，1-7月销售面积和销售额同比分别增长25.8%和37.8%，低于1-6月的28.7%和43.2%。不过尽管如此，较之去年全年1.8%和10%的增速，销售仍算良好。

近期土地市场的活跃在数据上也有反映。前7个月土地购置面积同比下降1.4%，跌幅有明显缩窄，上半年为下降10.4%。

最近几个月一线和部分二线城市土地市场持续回暖，地王频出。国土资源部近日称，上半年全国房地产用地供应同比增加38.8%，创8.24万公顷的历年同期新高。二季度中国土地市场指数(CLI)各分指数总体上明显上扬，地产景气指数进入红灯过热状态。

新一届领导层淡化对房地产行业的调控，上任以来提及不多，另一方面则在强调推进保障房建设，这让市场对房地产政策的预期逐渐趋稳。国家主席习近平也在近期政治局会议上表示，促进房地产市场平稳健康发展。

国家发改委主任徐绍史则表示，将坚持房地产调控各项政策。他并称，要加大对保障性安居工程建设的推进力度，同时加快普通商品住房开工建设，支持居民家庭首套自住购房需求。

业界多认为，决策层倾向于让房地产行业逐渐归于正常，最近资本市场上有数家房地产公司公布融资预案，预示国内股市和债市融资可能在未来打开，重新成为房企融资的正途。 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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