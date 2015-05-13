中国降息房企受益 开发商或加速地产投资

图为上海一处住宅工地前一座桥上的建筑工人。 REUTERS/Aly Song

路透香港5月13日 （记者 Clare Jim） - 十多家中资房地产上市企业的高管表示，因中国接连降息，他们今年将提高房地产投资。这是该行业对降息政策投出的赞同票。

中国一季度房地产投资增速已滑至2009年以来的最低点，因开发商专注于清理过多的库存，但地产企业高管罕见的言论却令人觉得房屋销售近期有望回升，并可能对40左右个关联行业产生连锁刺激。

当代置业（中国）(1107.HK)总裁张鹏对中国人民银行周日的降息决定表示欢迎，称这“对于房地公司来说是积极的讯号”。这是人行六个月来的第三次降息。

“央行在积极地放松货币政策，这会进一步提高金融机构的借贷额度，融资的成本也会降低，”他表示。

九家房企的高管向路透表示，他们对最近降息可能促进地产投资抱有信心，但其他三家企业的高管称是否增加投资仍要看市场销售情况。

开发商增加地产投资将利好中国境内外的原材料行业，中国房地产市场放缓令原料行业遭受了严重冲击。

在接受路透调查的12家上市房企中，仅华润置地(1109.HK)、碧桂园(2007.HK)和禹州地产(1628.HK)的高管同意具名，其他房企高管因未获授权向媒体发表看法而不愿意具名。当代置业没有完成这次调查。

其中八家房企表示，他们对本次降息可能刺激住宅销售感到乐观，而禹州地产等其他两家房企表示“非常乐观”。碧桂园表示“谨慎乐观”。

“行业观点正在发生变化，因为许多城市的价格已开始见底回升,”其中一家位于华东的房企的首席财务官表示。

“影响是多方面的。降息有助提振整个市场情绪，股市走牛也令购房者对住房市场更加乐观。”

另一家国有房企的CEO对降息能否刺激住宅销售持中性态度，他称这取决于银行是否会将降息反映在抵押贷款利率上面。

“降息正在成为常态；今年预计还有两到三次降息。一些购房者可能倾向于再等等，看市场是否已经真的见底”，这位CEO表示。

本次路透调查的所有房企均专注于供给过剩程度较轻的经济发达城市。

较不发达城市的销售和价格远没有那么强劲，中小房企能够获取的资金依然有限，地产投资今年仍然不太可能全面加速。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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