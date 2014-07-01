6月中国百城住宅均价环比跌幅扩大 房价调整深化

路透北京7月1日 - 最新数据显示中国房价延续调整态势，购房者观望情绪蔓延。中国指数研究院公布的6月百城新建住宅均价环比连续第二个月下跌且跌幅扩大，而易居一手房价格288指数环比连续三个月下跌。

中指院报告称，6月全国100个城市新建住宅均价环比下跌0.50%，连续第二个月下跌，且跌幅较上月扩大0.18个百分点；同比则连涨19个月，不过涨幅较上月缩小1.36个百分点，为连续第六个月缩窄。

而易居6月一手房价格288指数为1,097.2点，环比微跌0.06%，跌幅较上月扩大0.03个百分点，同比涨幅则继续收窄至5.33%。全国一手房价格指数连续三个月出现下跌。

“目前，购房者观望情绪继续蔓延。房企推盘量加大，多数城市库存高企、去化压力上升。”中指院就数据点评道。

其数据显示，6月房价环比下跌城市个数达到逾七成，跌幅在1%及以上的城市有35个，较上月增加5个。其中，温州和常熟跌幅在4%以上，跌幅居前。

北京、上海等十大城市中，下跌城市个数增加至9个，仅上海环比上涨，涨幅为0.25%；其他城市环比下跌，杭州环比下跌2.06%，跌幅最大。北京和广州跌幅在1%以内。

而在易居监控的288个城市中，一手房价格指数下跌的城市数量达到152个，较上月进一步增加9个；31个省级行政区域中，一手房价格指数环比下降区域为16个，其它省级行政区域一手房价格指数环比稳中有升。

今年以来，中国楼市持续两年的上涨脚步终告停歇，5月官方房价环比首次转为下跌，结合此前公布的1-5月房地产投资销售继续减速，令市场相信中国房地产市场进入调整期，而理性的调整可能成为常态。

谈到下半年楼市前景，中指院称，预计下半年，中央调控政策将延续分类指导双向调控原则，继续推进长效机制建设，市场短期供大于求的压力可能促使更多地方政府微调政策，政策环境差异化特征更趋明显。

中指院认为，中央或将继续采取金融措施支持自住需求，合理引导和稳定市场预期，地方政策微调也将短期刺激市场，下半年需求或将缓慢回升。

在地方政策微调的行动中，内蒙古呼和浩特市成为首个明文规定取消限购的城市，其示范效应或将逐步发酵。随着中国楼市放缓压力逐渐增大，未来或会有越来越多的地方加入取消限购的行列。

“市场供大于求态势延续将导致‘去库存’仍是下半年主基调，预计全国房价将在波动中延续阶段性下行趋向，库存持续高位、去化周期长的城市房价下行压力较大。”中指院称。（完）

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比

2013-05 0.81 6.9

2013-06 0.77 7.4

2013-07 0.87 7.94

2013-08 0.92 8.61

2013-09 1.07 9.48

2013-10 1.24 10.69

2013-11 0.68 10.99

2013-12 0.7 11.51

2014-01 0.63 11.1

2014-02 0.54 10.79

2014-03 0.38 10.04

2014-04 0.1 9.06

2014-05 -0.32 7.84

2014-06 -0.5 6.48

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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