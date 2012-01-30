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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 30日 星期一 13:36 BJT

中国去年末房地产贷款余额增速大幅回落

2011年在号称"史上最严"的房地产调控之下，中国房地产贷款的增速亦见明显下滑；据中国央行周一刊登在网站的报告，去年末人民币房地产贷款余额的同比增速大幅回落了13.5个百分点，且全年增量占同期各项贷款增量的比例亦比上年低9.4个百分点。路透

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