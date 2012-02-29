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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 1日 星期四 07:44 BJT

中国房地产调控容不得各种变相松动--新华

新华社周三发表评论文章称，当前中国房地产市场调控仍处於关键时期，房价合理回归的基础仍不稳固。个别地区寄望房地产调控政策"转向"的侥幸心理并不现实，调控不允许任何变相的松动。文章并称近期一些地方试图绕开调控政策，在执行上"打折"，是一种短视的行为。路透

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