中国房地产调控容不得各种变相松动--新华

新华社周三发表评论文章称，当前中国房地产市场调控仍处於关键时期，房价合理回归的基础仍不稳固。个别地区寄望房地产调控政策''转向''的侥幸心理并不现实，调控不允许任何变相的松动。文章并称近期一些地方试图绕开调控政策，在执行上''打折''，是一种短视的行为。路透