博客：中国房地产开发商转战二三线城市

记者 Yimou Lee/Umesh Desai

中国海外发展(0688.HK)、碧桂园(2007.HK)等中国的房地产开发商可能在规模较小的城市开发大户型项目，以享受政府推动新型城镇化的东风。

这些企业购买的绝大多数开发用地都位于经济快速增长的中型城市，即二三线城市。中国有50多个此类城市，其中多数位于珠江三角洲和西部地区，那里有成千上万供应劳动密集型出口企业的工厂。

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》于上周发布，当中包括户籍制度改革。受此影响，今后几年预计会有大量潜在购房者涌入这些城市。按照现行规定，流动人口不具备享受社会保障和在工作所在城市买房的资格。

评级机构穆迪（Moody's）预计，随着政策逐渐放松，更多流动人口将会拥有自己的房产并享受社会保障，在接下来17年可能会有一亿左右的人口迁入城市。

东力实业(0978.HK)执行董事刘卓根说：“二线省会城市蕴藏着巨大的机会。”东力实业是招商地产000024.SZ旗下公司。

“这些城市有更多增长空间，而且风险还低，”

上述《决定》公布前，许多内地房地产开发商持观望态度，部分原因是担心政府打击推高一线城市房价的投机行为。

截至今年中期，大型房地产开发商坐拥250亿美元现金，随着政策走向日渐明朗，他们如今有充裕的资金加快上马项目。

根据巴黎银行，中国海外发展和世茂房地产(0813.HK)在规模较小的城市有逾93%的土地储备。

这些企业未回复路透的置评请求。

研究公司LucrorAnalytics称，万科(000002.SZ)和恒大地产(3333.HK)去年拿下的新地块中，90%以上都在二三线城市。

“地产开发商正在向中国规模较小的城市转移，有的是自己的选择，有的则迫于无奈，”该研究公司称。

向西进发

过去三年，房地产开发商扎堆在东南沿海地区的主要城市，因担心供应过剩，他们对小城市退避三舍。但随着开发用地日渐稀缺，他们只能冒险进军不太拥挤的市场，而户籍制度改革也会令此类小城市再受欢迎。

随着制造业向劳动力成本低的内陆地区转移，房地产开发的下个阶段也将进一步向西部转移。

“从长远角度看，房地产开发商如果想有更高的利润率，就不得不在二三线城市布局，”房地产服务公司高力国际（Colliers）中国投资服务董事总经理翁琳说。

放松独生子女政策

上周公布的《决定》还宣布放松独生子女政策，这预计会让房地产开发商享受双重福利，因为一些父母可能会更换更大的房子。

“（中国）放松独生子女政策，应当会提振房屋升级需求，面积介于90-140平米的中型房产应当受益最大，”巴黎银行房地产分析师WeeLiat Lee说。

许多人士人士称，家庭成员多的大家庭将会带动需求升级，缓和房地产需求的下行风险；但也有观点对这种转变需要一定时日提出了警告，这从中国房地产类股几乎未受改革消息提振便可见一斑。

翁琳说：“改革是好消息。开发商会将这一因素纳入考虑范围，推出更多三室户型。”