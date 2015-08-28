中国房企掘金物业管理服务 分拆上市成风潮

图为上海一处住宅小区内，一名男子在打篮球。 REUTERS/Aly Song

路透香港8月28日 （记者 Clare Jim） - 中国地产开发商三年前刚开始提供美容等社区服务以提升地产价值的时候，几乎没人预料到如今这个曾经的副业会成为房企增长最快的营收来源之一。

这个副业开始不过是开发商吸引中产阶级买家的噱头，现在却发展成为一个新的融资平台，房企竞相剥离旗下物业管理业务以挖掘价值。

中国房企通常仅在社区提供保安和维修服务，但越来越多的公寓楼现在开始提供其他服务，譬如社区外卖、杂货递送、旅游预订甚至是个人理财产品。

高力国际华东区副执行董事梁崇彬称，两三年前甚至在三四线城市卖项目都没有问题，所以那时候人们真的不在乎服务，但如今销售情况没那么好了，加之竞争加剧，所以需要改善售后服务。

在花样年(1777.HK)成功将旗下社区服务企业彩生活(1778.HK)上市之后，越来越多开发商寻求将物业服务分拆上市，其中就有万科(2202.HK)。

彩生活股价在去年6月上市的九个月后一度飙涨了230%，即使在近期中国股市暴跌后，目前也仍有逾43%的涨幅。

尽管物业管理服务只是开发商总营收的零头，但在近期土地成本高企、房屋供过于求的艰难情势下，任何新收入来源都是开发商乐见的。

各家物业管理业务的毛利率依服务和会计方法有所不同。彩生活上半年的毛利率是73.9%。

中国第六大开发商碧桂园(2007.HK)上半年物业管理营收同比猛增86%，并预计物业管理将继续驱动利润增长。即使如此，物业管理收入仅占碧桂园总营收的2%。

碧桂园与旭辉控股(0884.HK)正与金融顾问探讨将旗下物业管理业务分拆上市。

中国海外发展(0688.HK)也加入了这个行列，于上月向香港证交所递交了旗下物业分拆上市的申请。

万科也正在成立一个物业管理单位。万科称该单位最终将分拆，但没有提供一个时间表。广州富力地产(2777.HK)上周称正在探讨类似选项。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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