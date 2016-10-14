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中国财经 | 2016年 10月 14日 星期五 18:04 BJT

中国住建部再出重拳规范房企不正当经营行为 严查开发商违规行为

路透北京10月14日 - 新华视点周五称，住房城乡建设部再出重拳规范房企不正当经营行为，当日召开电视电话会议明确提出将依法查处发布虚假房源信息和广告等等九种房地产开发企业不正当经营行为。

报导称，住建部明确提出将依法查处发布虚假房源信息和广告、捏造或散布谣言、未取得预售许可证销售商品房、变相收取定金预订款、捂盘惜售、暗中加价收费、捆绑搭售、“一房多卖”等九种房地产开发企业不正当经营行为。

住建部称，将视情节轻重采取书面警示、约谈企业主要负责人、公开通报企业不正当经营行为、列入严重违法失信房地产开发企业名单、由资质许可机关在资质审查中重点审查等措施。对应由其他部门处理的行为，及时移交有关部门依法处理。涉嫌犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

此前住建部已公布了数起房地产市场违规案例，包括杭州宝嘉房地产公司在微信群中散布虚假信息等，并要求各地依法严肃查处散布谣言扰乱房地产市场秩序的违法违规行为，进一步加大房地产市场整顿规范力度，依法查处散布谣言、恶意宣传炒作，严重扰乱市场秩序的行为，保护购房人合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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