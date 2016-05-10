未来12个月中国楼市销售额增速料放缓 一二线城市库存略升--穆迪

路透香港5月10日 - 评级机构穆迪周二称，未来12个月中国住宅地产市场的合约销售额增速将会放缓，而一、二线城市的库存水平将小幅回升但仍维持在近年的低点。由于市场竞争加剧，意味着开发商的利润率将承压。

穆迪今天发表的报告指出，未来12个月内地住宅地产市场的合约销售额同比增速，将由2015年的16.6%和今年3月前12个月的28.4%回落至个位数；这反映了因政策刺激拉动销售的增长，及去年下半年及今年第一季度的比较基数较高。

＂未来12个月开发商的融资管道将继续保持顺畅，从而为其提供流动性支撑。＂穆迪副总裁兼高级信用评级主任梁镇邦称。

该行指出，受益于近月内的销售回款、开发商利用国内债券市场融资以及未来12个月的再融资需求可控，房地产行业的整体流动性有望保持充足。

梁镇邦表示，留意到近期部分内地开发商恢复发行美元债券，且息率亦较此前为低，但由于人民币汇率仍存风险，故相信他们未来仍倾向在内地发债。

他并预期，未来12月个月一、二线城市的库存将会小幅回升，主要因此前销售理想，开发商增加了开工量，但料库存仍将维持在2013年低点附近；至于三、四线城市库存水平虽已较去年初的峰值有所下降，但穆迪预期库存水平仍然高企。

此外，穆迪表示，一、二线城市土地价格上升，同时开发商持续在三、四线城市去库存，这将导致开发商利润率受压，但个别城市房价上涨可部分缓解这方面的压力。（完）