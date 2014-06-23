保监会称将在京沪等四城市正式开展“以房养老”保险试点

路透北京6月23日 - 中国保监会周一称，将在北京、上海、广州、武汉四城市开展老年人住房反向抵押养老保险试点。反向抵押养老保险属于商业保险范畴，投保人群为60周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人。

保监会网站新闻稿称，反向抵押养老保险是一种将住房抵押与终身养老年金保险相结合的创新型商业养老保险业务，即拥有房屋完全产权的老年人，将其房产抵押给保险公司，继续拥有房屋占有、使用、收益和经抵押人同意的处置权，并按照约定条件领取养老金直至身故；老年人身故后，保险公司获得抵押房产处置权，处置所得将优先用于偿付养老保险相关费用。

“当前，我国缺少将社会存量资产转化为养老资源的有效手段。开展试点，盘活老年人房产，是实现个人经济资源优化配置的积极探索，有利于拓宽养老保障资金来源，提升老年人养老保障水平。”新闻稿称。

保监会要求申请试点资格的保险公司应具备：已开业满五年，注册资本不少于20亿元人民币；申请试点时上一年度末及最近季度末的偿付能力充足率不低于120%；具有房地产物业管理专业人员，或委托有资质的物业管理机构，有能力对抵押房产进行日常维护及依法处置等条件。

保险公司开展反向抵押养老保险，应对相关房屋按照产权抵押的有关规定进行处理，即投保人依合同约定，将其房产抵押给保险公司，保险公司接受房产抵押，并按照约定条件向投保人支付养老金。

根据保险公司对于投保人所抵押房产增值的处理方式不同，试点产品分为参与型反向抵押养老保险产品和非参与型反向抵押养老保险产品。参与型产品指保险公司可参与分享房产增值收益，通过评估，对投保人所抵押房产价值增长部分，依照合同约定在投保人和保险公司之间进行分配。非参与型产品指保险公司不参与分享房产增值收益，抵押房产价值增长全部归属于投保人。

保监会明确，试点期间自2014年7月1日起至2016年6月30日止。试点期间，单个保险公司开展试点业务，接受抵押房产的评估价值合计不得超过：4%×上一年末总资产不超过200亿的部分+0.2%×上一年末总资产超过200亿的部分。

中国民政部部长李立国此前称，2013年中国老年人口突破2亿人，到2025年和2034年将分别突破3亿和4亿，应统筹考虑养老服务产业发展战略。（完）

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(发稿 谢衡; )

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