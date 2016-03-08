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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 8日 星期二 13:34 BJT

中国央行副行长称部分城市房价暴涨不能简单归于因货币政策

针对近期北京、上海和深圳房价暴涨问题，证券时报引述中国央行副行长陈雨露称，这不能简单归因于货币政策，而是由一线城市房地产市场结构性失衡、微观经济体资产配置，以及舆论炒作形成正反馈等多重因素共同影响所致。他表示，包括房地产在内的资产价格并非货币政策直接调控目标，但波动会对政策目标产生影响，因此受到各国央行普遍关注。路透

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