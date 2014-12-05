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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 5日 星期五 16:18 BJT

中国整体房市面临诸多挑战 上海北京最受外资关注--报告

城市土地学会（ULI）和普华永道周四联合发布报告显示，中国房地产市场整体面临诸多挑战，投资者对中国大陆的房地产投资热情正在下降，不过上海和北京等一线城市仍最受外资关注。在2015年亚洲房地产投资前景前十位排名中，上海和北京仍列其中，但排名都有些滑落。路透
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