中国整体房市面临诸多挑战 上海北京最受外资关注--报告

城市土地学会（ULI）和普华永道周四联合发布报告显示，中国房地产市场整体面临诸多挑战，投资者对中国大陆的房地产投资热情正在下降，不过上海和北京等一线城市仍最受外资关注。在2015年亚洲房地产投资前景前十位排名中，上海和北京仍列其中，但排名都有些滑落。路透