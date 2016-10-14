中国房地产调控后部分城市房价不降反涨 虹吸效应向二三线蔓延--新华

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月14日 - 新华社周四报导称，一线超大城市因为优质医疗、教育、基础设施资源高度聚集产生的“虹吸效应”圈层正在继续外扩，不仅让长三角、珠三角大城市圈内一二线城市房价快速上涨，京沪周边部分中小城市房价甚至在调控后不降反涨。
报导称，在此轮各地楼市调控政策相继落地后，目前仍不限购的河北廊坊部分楼盘10月份价格不降反涨。在廊坊市住房保障和房产管理局官网上，10月8日以来，有11个项目发布了备案价格变更公示，其中住宅项目大多涨价5%-10%，有的公寓一次涨幅达到15%。
报导称，“虹吸效应”蔓延至部分省会城市、二线城市。与一线超大城市房价的涨幅相比，部分省会城市、二线城市的房价涨幅更甚。在原先不限购的大城市房地产市场，一方面有投资投机需求，另一方面也显示出“虹吸效应”蔓延的新情况。
而“虹吸效应”向东部省会城市及二线城市蔓延，造成三四线中小城市被“掏空”。在首批刚性需求被满足后，三四线城市楼市后续乏力的效应开始逐步显现，库存依然高企，房价没有回升，显示出与“虹吸效应”相对应的差异化特征。
专家指出，国内城市要想打破因为大城市“虹吸效应”而带来的房价暴涨怪圈，一方面要加快中小城镇的建设，另一方面要通过公共服务、产业发展、户籍制度、基础设施建设方面的整体规划和区域规划，防止资源过度集中于某一个大城市。
不过报导援引国家发改委国土开发研究所原所长肖金成称，在本轮地产调控背景下，这将促进一二线城市务工人员回流，有助于消化三四线楼市库存，促进中小城镇健康发展，减少大城市“虹吸效应”影响。
中国热点城市房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。8、9月以来，南京、苏州、杭州等前期涨势过猛的城市先后升级了楼市调控措施，而北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，掀起一波房地产密集调控的浪潮，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策。 （完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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