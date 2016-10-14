中国房地产调控后部分城市房价不降反涨 虹吸效应向二三线蔓延--新华

路透北京10月14日 - 新华社周四报导称，一线超大城市因为优质医疗、教育、基础设施资源高度聚集产生的“虹吸效应”圈层正在继续外扩，不仅让长三角、珠三角大城市圈内一二线城市房价快速上涨，京沪周边部分中小城市房价甚至在调控后不降反涨。

报导称，在此轮各地楼市调控政策相继落地后，目前仍不限购的河北廊坊部分楼盘10月份价格不降反涨。在廊坊市住房保障和房产管理局官网上，10月8日以来，有11个项目发布了备案价格变更公示，其中住宅项目大多涨价5%-10%，有的公寓一次涨幅达到15%。

报导称，“虹吸效应”蔓延至部分省会城市、二线城市。与一线超大城市房价的涨幅相比，部分省会城市、二线城市的房价涨幅更甚。在原先不限购的大城市房地产市场，一方面有投资投机需求，另一方面也显示出“虹吸效应”蔓延的新情况。

而“虹吸效应”向东部省会城市及二线城市蔓延，造成三四线中小城市被“掏空”。在首批刚性需求被满足后，三四线城市楼市后续乏力的效应开始逐步显现，库存依然高企，房价没有回升，显示出与“虹吸效应”相对应的差异化特征。

专家指出，国内城市要想打破因为大城市“虹吸效应”而带来的房价暴涨怪圈，一方面要加快中小城镇的建设，另一方面要通过公共服务、产业发展、户籍制度、基础设施建设方面的整体规划和区域规划，防止资源过度集中于某一个大城市。

不过报导援引国家发改委国土开发研究所原所长肖金成称，在本轮地产调控背景下，这将促进一二线城市务工人员回流，有助于消化三四线楼市库存，促进中小城镇健康发展，减少大城市“虹吸效应”影响。

中国热点城市房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。8、9月以来，南京、苏州、杭州等前期涨势过猛的城市先后升级了楼市调控措施，而北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，掀起一波房地产密集调控的浪潮，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策。 （完）