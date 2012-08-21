中国楼市并非全面回暖 调控政策加码可能性小--官媒

路透北京8月21日电---尽管中国70个大中城市新建商品住宅价格连续两月环比上涨,但人民日报海外版周二援引业内人士称,已有政策若能从严执行,市场不具大幅反弹条件,楼市调控当前仍以稳字当头,调控加码可能较小.

报导指出,尽管各地房价均出现了上涨的现象,但是并不能就此认为楼市已全面回暖,并援引中国房地产协会副会长朱中一称,此次回暖的基础尚不牢固.

他认为,全国每个城市因其所在区域、辐射范围、调整速度的不同,市场回暖情况也不一样,不能单纯参看样板城市的价格涨幅来判断自身市场回暖情况.

北京中原市场研究部总监张大伟则称,市场虽松动,但限购、限贷依然指向投机、投资需求入市,这样就难以支撑全面回暖.

在调控政策方面,报导援引亚太城市房地产研究院院长谢逸枫称,新一轮中央房地产调控主要是维持既有政策,再度调控加码的可能较小.

朱中一则建议,各地域各省各自出台政策,如地方土地供应少的可增加土地供应,二套房信贷政策宽松的适当收紧,"从国家层面目前还是不要出政策的好".

尽管房地产调控政策未有松动,但最新数据进一步证实,中国房地产市场已走出低谷.路透据国家统计局周六公布的数据测算,继上月新建住宅价格环比持平後,7月环比又微升0.1%.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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