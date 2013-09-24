博客：中国房价的高度敏感性--沾点政策光就能涨

作者 沈燕

面对中国屡调屡涨的房地产价格，一个易被忽视却往往成为当地房价重要推手的诱因就是：房价对有关政策的高度敏感性以及由此产生的投机炒作。而这恰恰又是房地产调控政策本身力所不及的地方。

这从近期上海自由贸易区获准设立后相关区域房价飙升中体现得淋漓尽致。实际上，无论是此前已公布的诸多区域发展规划，甚至举办一场大型体育赛事等，都能成为当地房价扶摇直上的理由。

也许对于投机资金而言，无论政策本身与房地产是否相关，只要能找到市场认同的理由，就无疑打开了炒作的空间。而最新出现的“养老地产”概念或许又令他们嗅到了博弈的机会。

近日国内媒体援引上海各大中介的统计数据显示，不少卖家在自贸区概念落地后主动撤牌，使得区域内二手房挂牌量较上月减少两成，而继续挂牌者则把价格较上月提高约10%。

很显然，自贸区的架子还没搭好，但自贸区的房价已经涨起来了；另一个典型的例子是，中国的城镇化规划尚未发布，而许多城市的房价却已先借城镇化的名义涨起来了，而这显然不是限购限贷等严厉房地产调控政策所能抑制的。

一旦市场的目光聚焦到上涨的房价时，政策出台的初衷以及是否起效似乎就变得没那么重要，区域发展规划能否如期完成也不再备受关注，因为这一切都被房价上涨的光环淹没了。

这或许也是中国房地产调控历时十多年，却始终逃不过屡调屡涨怪圈的潜在重要原因之一。

中国刚刚公布的8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升8.3%，为连续第八个月上升，涨幅较7月的7.5%扩大；环比则连续15个月上涨，涨幅从7月的0.7%升至0.8%。重点城市中，北京与上海新建住宅销售价格指数分别同比上升14.9%和15.4%。

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当年上海世博会大量的场馆在浦东新区；广州亚运会赛事则在番禺、花都；深圳大运会有一部分在相对偏远的龙岗中心城。赛事举办，也让当地软硬件实力都明显提升，从而成为当地房价上涨的重要原因。

事实上，当外界批评中国资本市场难脱政策市的时候，中国的房地产市场或许更具政策市的特点，而在房价易涨难跌的无数个理由中，政策因素总是至关重要。

且不论十年九调的楼市调控政策，仅遍地开花的区域发展规划，蜻蜓点水式的各类金融试验田，以及央行对货币政策忽紧忽松的调控等等，现实中政策屡屡成为房价甚至中国经济起起落落的重要诱因。

不可否认，面对中国地区间经济的巨大差异，无论是西部大开发，抑或中部崛起，以及近期陆续出台的诸多试验田，政策更着重在对当地经济的带动以及其在宏观层面的战略含义，却忽视了相关政策对当地房价的影响。

而一旦因房价的上涨将其纳入到房地产调控的通盘棋中考量时，上涨的合理性有多少就变得很难区分。也正是基于此，中国新一届政府在三中全会后确定房地产调控政策以及未来中国的城镇化发展时，更须考虑房价与相关政策联动性并将其纳入政策评估范围。

眼下，面对老龄化来临，中国正在大力扶持养老服务业发展，如何避免借养老地产之名变成圈地炒楼之实，避免其成为助推房价的诱因，也正成为市场关注焦点。