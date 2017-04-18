中国3月70个大中城市房价指数同比升11.3% 环比扩至0.6%--路透测算

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄，低于上月的11.8%。
从环比看，3月新建住宅销售价格较上月上涨0.6%，连涨23个月，涨幅较前月的0.3%扩大。
统计局数据显示，重点城市中，北京与上海3月新建住宅销售价格指数同比分别上涨19%和16.8%，深圳则同比上涨9.1%。京沪深新建住宅价格指数环比分别为0.4%、-0.1%和-0.3%。
路透测算并显示，70个大中城市二手住宅价格指数3月环比上涨0.8%。
统计局表示，初步测算一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续六个月回落，3月比2月回落3.4个百分点；二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续四个月回落，3月份比2月份回落0.6个百分点；三线城市同比涨幅略有扩大，3月份比2月份扩大0.4个百分点。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
同比(%) 环比(%)
3月 11.3 0.6
2月 11.8 0.3
2017年1月 12.2 0.2
2016年12月 12.4 0.3
11月 12.6 0.6
10月 12.3 1.1
9月 11.2 2.1
8月 9.2 1.5
7月 7.9 0.8
6月 7.3 0.8
5月 6.9 0.9
4月 6.2 1.2
3月 4.9 1.1
2月 3.6 0.6
1月 2.5 0.4
2015年12月 1.6 0.3
11月 0.9 0.3
10月 0.1 0.2
9月 -0.9 0.3
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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