深圳等35城住房市场估值过高 明年楼市将短期调整--社科院

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京12月1日 - 中国社科院最新报告称，全国35个大中城市普遍存在估值过高的风险，深圳、厦门、上海、北京等尤为突出，预计明年中国楼市将迎来一个短期调整期，总体将平稳回落，但具有不确定性。
中国社科院发布的《中国住房发展报告（2016-2017）》称，通过建立中国住房市场风险监测体系测度发现，横向来看，热点城市的整体风险状况较为突出，而二线非限购城市的风险状况相对乐观。纵向来看，当前住房市场风险整体高于2010年。
报告称，整体风险最为突出的十个城市依次是：深圳、厦门、上海、北京、南京、天津、郑州、合肥、石家庄、福州（限于35个大中城市）。35个大中城市包括省会城市、直辖市和宁波、厦门等若干重点城市。
报告指出，本轮楼市运行形势集中体现为是市场回暖过程中的局部过热。无论是热点城市房价的上涨幅度还是风险的积累程度，均已超过2009-2010时期，但全国总体风险仍然处在可控的范围。
对于明年楼市，报告预计全国房价整体增幅将收窄，个别月份或将绝对下降，其中，一二线城市中先前房价上涨快的城市的房价增幅回落会更大，三四线城市分化；房地产开发投资将放缓，增幅或将低于2016年。
总体库存将会进一步下降，降幅会有所收窄，且城市间分化严重，三四线城市去库存任务仍然艰巨；销售开工方面，2017年销售或将有较大幅度下降，开工面积也将会下降，同时分化还会持续，一二线新开工或将增加。
报告特别指出，需要警惕调整没有到位过热仍在继续、调整过速过猛、调整出现逆转等未来的市场不确定性发展。
在政策方面，报告建议，密切监测调控效果，做好后续补调的准备。完善“分城施策”，建立“协同作战”机制。调整城市间土地供给规模，完善土地拍卖制度。清查楼市的违规融资，取消过热城市的房贷利率优惠。实施前瞻性引导调控政策，主动发声引导市场预期。
中国10月开启的新一轮房地产政策收缩仍在继续，一线城市上海本周再度提高限贷门槛，推出史上最严楼市调控政策，天津亦提高首套和二套房首付比例，而武汉、深圳等稍早已进一步收紧政策。热点城市轮番加码调控，传递决策层抑制资产泡沫的决心。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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