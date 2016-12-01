深圳等35城住房市场估值过高 明年楼市将短期调整--社科院

路透北京12月1日 - 中国社科院最新报告称，全国35个大中城市普遍存在估值过高的风险，深圳、厦门、上海、北京等尤为突出，预计明年中国楼市将迎来一个短期调整期，总体将平稳回落，但具有不确定性。

中国社科院发布的《中国住房发展报告（2016-2017）》称，通过建立中国住房市场风险监测体系测度发现，横向来看，热点城市的整体风险状况较为突出，而二线非限购城市的风险状况相对乐观。纵向来看，当前住房市场风险整体高于2010年。

报告称，整体风险最为突出的十个城市依次是：深圳、厦门、上海、北京、南京、天津、郑州、合肥、石家庄、福州（限于35个大中城市）。35个大中城市包括省会城市、直辖市和宁波、厦门等若干重点城市。

报告指出，本轮楼市运行形势集中体现为是市场回暖过程中的局部过热。无论是热点城市房价的上涨幅度还是风险的积累程度，均已超过2009-2010时期，但全国总体风险仍然处在可控的范围。

对于明年楼市，报告预计全国房价整体增幅将收窄，个别月份或将绝对下降，其中，一二线城市中先前房价上涨快的城市的房价增幅回落会更大，三四线城市分化；房地产开发投资将放缓，增幅或将低于2016年。

总体库存将会进一步下降，降幅会有所收窄，且城市间分化严重，三四线城市去库存任务仍然艰巨；销售开工方面，2017年销售或将有较大幅度下降，开工面积也将会下降，同时分化还会持续，一二线新开工或将增加。

报告特别指出，需要警惕调整没有到位过热仍在继续、调整过速过猛、调整出现逆转等未来的市场不确定性发展。

在政策方面，报告建议，密切监测调控效果，做好后续补调的准备。完善“分城施策”，建立“协同作战”机制。调整城市间土地供给规模，完善土地拍卖制度。清查楼市的违规融资，取消过热城市的房贷利率优惠。实施前瞻性引导调控政策，主动发声引导市场预期。

中国10月开启的新一轮房地产政策收缩仍在继续，一线城市上海本周再度提高限贷门槛，推出史上最严楼市调控政策，天津亦提高首套和二套房首付比例，而武汉、深圳等稍早已进一步收紧政策。热点城市轮番加码调控，传递决策层抑制资产泡沫的决心。（完）