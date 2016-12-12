中国11月百城住宅均价环比涨幅回落至0.88%--中指院

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月12日 - 中国指数研究院最新提供的报告显示，11月全国100个城市（新建）住宅平均价格为12,938元人民币/平方米，环比上涨0.88%，涨幅较上月回落0.77个百分点。
展望未来，报告认为，年末市场交易规模有望继续回落，加之政策调控效果的持续显现，房价走势将进一步趋稳。
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比
2016-11 0.88 ~
2016-10 1.65 ~
2016-09 2.83 16.64
2016-08 2.17 13.75
2016-07 1.63 12.39
2016-06 1.32 11.182016-05 1.70 10.34
2016-04 1.45 8.98
2016-03 1.90 7.412016-02 0.60 5.25
2016-01 0.42 4.37
2015-12 0.74 4.152015-11 0.46 2.93
注：~为报告未提供。
以下为中指院提供的报告全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12938元/平方米，环比涨幅较上月回落0.77个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7342元/平方米，环比涨幅较上月回落1.71个百分点。从二手住宅来看，十个城市主城区二手住宅样本平均价格指数环比涨幅也呈全面回落态势。
10月热点城市密集出台调控政策并取得初步效果，11月上海、深圳、武汉、南京、杭州、福州、成都、天津、石家庄等城市进一步出台各类政策平稳市场预期，楼市调控效果得到巩固并不断深化。从需求端来看，重点城市住宅成交量继续呈现环比下行态势，部分城市降幅扩大；从供给端来看，房企推盘规模也有所减少，新推项目定价继续低于预期水平；从价格来看，11月百城整体价格环比涨幅回落至0.88%，多数城市价格更趋平稳。展望未来，年末市场交易规模有望继续回落，加之政策调控效果的持续显现，房价走势将进一步趋稳。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。