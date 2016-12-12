中国11月百城住宅均价环比涨幅回落至0.88%--中指院

路透北京12月12日 - 中国指数研究院最新提供的报告显示，11月全国100个城市（新建）住宅平均价格为12,938元人民币/平方米，环比上涨0.88%，涨幅较上月回落0.77个百分点。

展望未来，报告认为，年末市场交易规模有望继续回落，加之政策调控效果的持续显现，房价走势将进一步趋稳。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比

2016-11 0.88 ~

2016-10 1.65 ~

2016-09 2.83 16.64

2016-08 2.17 13.75

2016-07 1.63 12.39

2016-06 1.32 11.182016-05 1.70 10.34

2016-04 1.45 8.98

2016-03 1.90 7.412016-02 0.60 5.25

2016-01 0.42 4.37

2015-12 0.74 4.152015-11 0.46 2.93

注：~为报告未提供。

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12938元/平方米，环比涨幅较上月回落0.77个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7342元/平方米，环比涨幅较上月回落1.71个百分点。从二手住宅来看，十个城市主城区二手住宅样本平均价格指数环比涨幅也呈全面回落态势。

10月热点城市密集出台调控政策并取得初步效果，11月上海、深圳、武汉、南京、杭州、福州、成都、天津、石家庄等城市进一步出台各类政策平稳市场预期，楼市调控效果得到巩固并不断深化。从需求端来看，重点城市住宅成交量继续呈现环比下行态势，部分城市降幅扩大；从供给端来看，房企推盘规模也有所减少，新推项目定价继续低于预期水平；从价格来看，11月百城整体价格环比涨幅回落至0.88%，多数城市价格更趋平稳。展望未来，年末市场交易规模有望继续回落，加之政策调控效果的持续显现，房价走势将进一步趋稳。（完）