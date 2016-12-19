中国11月70城房价环比涨势续放缓 热点城市明显降温（更新版）

路透北京12月19日 - 随着调控措施10月后的进一步收紧，中国热点地区的房地产市场继续降温，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比连涨14个月且涨幅略有扩大，但环比涨势则明显放慢。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.6%，涨幅较上月的12.3%继续扩大；环比连续19个月上涨，但涨幅连续两个月收窄，自10月的1.1%降至0.6%。

“在因地制宜、因城施策的调控政策作用下，15个一线和热点二线城市房地产市场迅速降温，房价走势明显趋稳。”统计局城市司高级统计师刘建伟解读称。

他援引对15个一线和热点二线城市11月下半月房价变动情况的统计称，与11月上半月比，11月下半月一线和热点二线城市中，九个城市新建商品住宅价格环比下降，降幅在0.1至0.9个百分点之间；两个城市环比持平；其余四个城市新建商品住宅价格环比涨幅均回落至1%以内。

11月单月看，新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数减少，分别比上月减少七个和八个；环比下降的城市个数增加，分别比上月增加四个和七个。

刘建伟指出，分城市看，一线城市房价环比基本持平。初步测算，11月一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别为上涨0.1%和持平，分别比10月回落0.4和0.6个百分点。

二线城市房价环比涨幅则进一步回落。11月二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.4%和0.3%，分别比10月回落0.9和0.5个百分点。

三线城市房价总体较为稳定。11月三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.8%和0.4%，均比10月回落0.1个百分点。

据路透测算，重点城市中，北京与上海11月新建住宅销售价格指数同比分别上涨26.4%和29%，深圳则同比上涨27.9%。

国庆期间20余个热点城市出台调控措施标志着楼市政策的转向，此后中央层面从规范经营、整治市场、防范风险等角度，不断释放从紧从严的政策信号，银监会和发改委也收紧了房地产融资的闸门，上海、天津等热点城市11月进一步升级了调控。

上周闭幕的中央经济工作会议强调，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）