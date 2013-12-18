中国11月大中城市房价同比涨幅再创新高

中国主要城市的房地产市场11月继续呈现普涨的态势，全国同比涨幅再创纪录高位，房价上涨压力仍不容忽视，不过另一方面，在地方密集收紧调控的背景下，环比涨势进一步缓和。不少市场人士预计，明年的商品房市场将更多由“市场”来发挥作用，调控政策则以执行既有的为主。图为2010年5月4日资料图片，显示深圳房展会上一地产项目的模型。路透