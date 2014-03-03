博客：中国楼盘促销渐多 加深楼市降温疑虑

记者 Clare Jim/Umesh Desai

中国地产开发商在一些郊区楼盘加大促销步伐，这或许是房价降温现象扩散的初步迹象。

路透调查显示，大城市的房屋需求仍强劲，房价大幅下滑的可能性很小。但一些较小城市的房价下跌，令投资者感到不安，因房地产业占中国整体经济的比重较大。

地产咨询公司莱坊称，开发商推出免费停车位或装修优惠等促销手段，相当于降价5-10%，这种情况甚至在北京郊区的一些项目也存在。

莱坊大中华区研究咨询主管ThomasLam告诉路透，在一些销售欠佳的地区，开发商推出打折或更多其他促销手段，甚至在距离北京市区一小时左右的郊区也有这样的情况。

近期有报道称，在中国东部地区一些较小型城市，地产开发商降价促销，而有家银行称已缩减对地产开发商的贷款。

本周一中国官方数据显示，70个大中城市房价同比升9.6%，为一年多以来涨幅首度放缓。

尽管中国政府一直表示希望楼市降温，但也深知楼市崩盘可能带来的社会和经济冲击，若房价大跌，可能带来严重问题。

房地产投资相当于中国GDP的15%，也是钢铁、铜和铝等大宗商品需求的主要推动力。

而楼市动荡对影子银行系统的潜在冲击更令人担忧，因很多影子银行融资产品以房地产作为担保。

美银美林分析师崔伟指出，金融体系严重依赖房价不断上涨，是很危险的，一旦房价趋势转向，很快就会发生负循环。

近期的市场动荡也引起了官方媒体的注意。

《中国日报》周三发表评论文章，呼吁政府防止房价动荡引发金融和社会不稳定情况。

新华社也发表评论文章指出，地方政府和开发商在推高潜在金融风险方面负有部分责任。

路透调查显示，中国房价大幅下滑的几率较低，但一些较小城市的房价跌幅可能达到10%。

多数受访分析师预计，房价就算不会像去年那样大涨，整体很可能还是会保持涨势。

分析师预计不同规模的城市之间房价走势有所分化。就楼市而言，中国城市大致被分为四个级别，但对各个级别并无明确定义。

分析师称，所谓一线城市指的是北京、上海、广州这样的超大城市，预计房价将继续上涨，二三线城市的房价则可能有所放缓。

第一太平戴维斯（Savills）中国研究部负责人JamesMacDonald认为，中国房价远未到负资产的局面，而负资产局面通常被视为楼市的临界点。

他表示，就中国而言，好的一面在于多数人的房产已实现了相当可观的资产积累，尤其是购买新房时往往首付就超过了房价的30%，因此除非房价跌幅非常大，否则房主不大可能沦入负资产的境地。