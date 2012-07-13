高价地不改市场偏冷格局--国土部

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月13日电---在房地产调控政策影响下,今年中国上半年房地产用地供应量同比有所回落,流标流拍宗地数量较大,地价涨幅逐季收窄,国土资源部指出,近期个别城市再现高价地,主要是结构性和区域性市场波动,并未改变市场整体偏冷的格局.
国土资源部周四发布的上半年房地产用地供应情况显示,上半年房地产用地供应5.97万公顷,其中住房用地供应4.08万公顷,分别相当於过去五年同期平均值的126%和116%.而土地流标流拍总量较大,达1,882宗,远高於去年同期的1,018宗,且高溢价率宗地大幅减少.
"今年上半年地产市场,总体上市场呈量跌价滞局面,景气度较低,处於盘整下行阶段."国土部表示,下一步将对市场波动影响加强调控,保持市场均衡协调运行.
全国城市地价上半年总体平稳,同比增速持续放缓,重点区域住宅地价环比仍为负增长.105个监测主要城市中,53个城市住宅地价环比持平或负增长,同比负增长城市由上季度19个增至32个.
新华社就此发表时评称,面对较为浮躁混乱的市场信号,要加强研判,保持市场均衡协调运行,贯彻执行房地产市场的调控政策,及时发布土地供应和价格变化权威信息,正确引导土地市场预期.
时评称,最近一段时间,个别城市一些优质地块受投资者追捧,受到广泛关注,但这些高价地主要分布在北上广等重点城市,用途又以商服用途为主,主要是结构性和区域性市场波动,不能构成市场全面回暖的基础,对市场整体格局特别是对住房用地难以有实质性影响.
"大幅溢价、地王频现的市场基本面并不存在.与其说是市场交易异常波动,不如说是市场信息'异常波动'."时评指出.
随着中国房地产市场回暖,土地交易亦开始活跃.民营企业中赫置地昨日以26.3亿元人民币,拍得北京市海淀区万柳地区居住用地.该地块楼面地价突破4万元/平方米,成为全国住宅类新单价"地王".
该时评预计,三季度房地产用地供应量价会略有回升,基本格局平稳."房地产市场调控政策不能动摇,在抑制投机投资性需求、增加普通商品房供给、推进保障房安居工程建设用地同时,严格首付款比例、缴款时间、禁止捆绑出让以及狠抓闲置土地处置等政策不能打折."
7月1日起施行的修订後闲置土地处置办法,对闲置土地的定义和处罚等作了更明确规定,其中未动工开发满两年的,将被无偿收回国有建设用地使用权.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
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