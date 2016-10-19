明年二季度前中国一二线城市房价集中回调概率不大--世邦魏理仕

路透上海10月19日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕(CBG.N)最新报告认为，房价的一路高涨拉响了房地产市场过热及泡沫化的警钟，不过目前中国住宅市场的风险仍然可控，一二线城市房价在明年二季度前出现集中回调的机率不大。

报告指出，国内房价飙升及住房价格承受能力的削弱仅局限于一二线城市，三四线城市仍然存在去库存压力，且总体市场表现较为稳定；而且目前二线城市的市场限制措施仍属宽松，如果市场过热现象未受到遏制，政府仍有相当充足的政策空间，通过收紧行政、税收及信贷政策多管齐下进行调控。

当前开发商的融资来源中不仅包括银行贷款，也越来越多地纳入企业债券、信托、私募基金及资产证券化产品等多元化渠道。企业债券近年来成为了开发商重要的融资渠道，目前其集中到期时间已推至2018至2021年间，这意味着开发商在短期内不会面临太大的偿债压力。

另外，家庭低负债率及高储蓄率提供了很好的缓冲区。中国家庭的债务占GDP比重约为40%，远低于发达经济体的60%-80%；此外，中国的居民储蓄率高达40%。这两项因素为快速膨胀的房贷及企业部门的高杠杆提供了缓冲空间。

世邦魏理仕中国区研究部主管谢晨指出，当前政府因城施政仍为主线，工作重心将放在抑制一二线城市泡沫、促进三四线城市去库存上。在一二线城市，由于新政实施将缩小购房者基数且抑制投资意愿，住宅销售将受抑制。然而，鉴于一二线城市目前较低的住宅库存水平，2017年二季度前房价出现集中回调的机率不大。

他还认为，短期内中小城市相对较差的人口结构及疲软的经济数据并不足以吸引投资者购房。另外，行业兼并活动抬头，更为严厉的融资和土地拍卖政策将对小型开发商带来消极影响，未来房地产行业的兼并活动预计会有所增加。（完）