克而瑞预测中国楼市或现更多降价潮

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京7月2日 - 中国房地产咨询机构--克而瑞信息集团（CRIC）预测，全国21个一二线城市大约1,100个新楼盘的开发商可能降价提振销售，凸显了正在降温的中国房地产市场所面临的压力。
住房市场是推动中国投资增长的主动力，房屋建筑据称为大约40个行业提供支持，而这些行业雇用的劳动力则达到数百万人。
克而瑞下调1,107个楼盘的评级，占其日常监测的4,038个楼盘的27.41%。克而瑞为购房者提供投资建议，其评级项目分为四类，分别为“尽快入手”、“推荐购买”、“谨慎购买”和“持币观望”。
克而瑞在声明中称，被降级的1,107个楼盘的开发商可能降价促销。克而瑞是易居中国EJ.N旗下企业。
易居中国联席总裁丁祖昱称：“对于这些被降级的项目，我们认为他们的价格没有反映当前市况。”
2013年末以来，中国房地产市场动力渐失。最新数据显示，5月房价环比下降0.2%。
克而瑞调降千余楼盘评级，引发其他分析师预测第三季度新楼价价格会进一步下滑，原因是开发商接受进一步降价的现实，采取更激进的广告和其他策略来实现2014年的销售目标。
克而瑞数据显示，被上调评级的楼盘仅占其监测楼盘总数的3%，评级维持不变的占69%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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