博客：中国楼市低迷不振 开发商花样百出搞促销

2014年9月3日，夕阳下的北京建筑。 REUTERS/Jason Lee

记者 Clare Jim

中国房地产开发商营销花样层出不穷，并且打出各种各样的“赠送牌”，以想方设法促销大量存量房，以便能在经济放缓的冲击下幸免于难。

分析人士称，房地产开发商的折扣力度依然不低，但眼下他们的营销方式出现了新的趋势，即为新楼盘制造噱头，而不是在价格上打压竞争对手。

“对于降价、‘买一送一’这样的促销手段，消费者已经习以为常，因此他们需要新的噱头，”房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）的高级主管Thomas Lam说。

这样的策略基本不影响开发商已经受挤压的利润，同时又让买家觉得自己是赢家。

“虽然市场上有许多很有创意的促销活动，但转换后的平均折扣幅度为10%，这不算很大，”克而瑞信息集团(CRIC)分析师房玲说。

中国最大的房地产开发商万科(2202.HK)(000002.SZ)正在借助社交媒体，发起一连串风格奇特的促销活动，该公司CEO郁亮称这是“基于草根和底层的创意”。

万科计划为其部分新项目推出免费试住一年的活动，条件是试住者要在新浪微博(WB.O)分享体验情况。该公司此前已经推出了“1日体验之旅”、“7天免费试住”等活动。该公司的这些活动，与澳大利亚旅游局推出的“全球最佳工作”大同小异。

万科前周在成都宣布启动“淘万置业计划”以吸引购房者，购房者可根据今年消费的淘宝账单累加总额，一次性抵扣相应房款。

郁亮上月在新闻发布上称，公司通过这种促销方式售出的房产价值13亿元，平均折扣为4.2万元或2%左右。

“万科用互联网的思想、工具和方法来把我们的业务做的更好，”郁亮称。

中国中型房地产开发商招商地产000024.SZ本月推出了使用招商银行信用卡消费积分抵扣购房款的活动，活动为期三个月，最高可抵扣30万元的房款。

保利地产(600048.SS)上月发起了“N公斤抵N万不服来战”活动，购房人减去一公斤肉就能抵1万元房款。目前尚不清楚有多少购房者参与了这项活动，路透无法联系到保利地产代表就此置评。

上周二出炉的官方数据显示，2014年前9个月中国房地产投资放缓，房屋销售和新屋建筑活动下降。受此影响，中国经济增长放缓至近六年低位。