中国房企再融资审核细则最快月底制订完成--报载

路透上海9月5日 - 据上海证券报周四报导，中国证监会有关房地产企业再融资的审核细则最快将在两三周内制订完成，数家房企上市公司已被监管层要求暂缓上报再融资方案，以等待相关细则出台。

报导指出，至少两家房企被证监会口头通知“暂缓报送”再融资方案，一家公司拟定增募资数十亿元用于房地产项目，另一家公司拟发债。从流程上看，两家企业再融资方案均已通过股东大会审议，若证监会受理且审核通过，将成为首批房企再融资重启案例。

报导称，究其原因，无关企业自身，而是证监会尚未在技术层面对房企再融资开闸做好准备。

一家已公布债券融资方案的上市公司董秘表示，“这关系到怎么续的问题。房企再融资预案大量报上，批谁不批谁？要有统一的说法和指导，这样才公平合理。据我们了解，目前证监会内部还没有统一的说法。”

据多位业内人士介绍，证监会的内部细则或许不会对外披露，只是内部执行。对于细则制订完成的时间，各家上市公司预测不一。一家被要求暂停上报材料的上市房企相关人士告诉记者，估计细则完成时间在两至三周内。

据统计，截至目前，共有超过16家房企披露定向增发预案，融资大多用于房地产项目开发，另有数家房企涉及资产注入和债券发行，总募集资金额超过530亿元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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