保利地产单价近10万项目获批 北京限价令松绑

路透香港/北京7月7日 - 《每日经济新闻》报导称，保利地产(600048.SS)位于北京市北三环蓟门桥的“保利海德公园”获得了预售审批，预售价格接近10万元/平方米。这意味着北京限价令松绑。

报导并指出，6月获得预售许可证的项目中，有七个楼盘的拟售价格超过4万元/平方米。去年11月北京曾规定单价高于4万元楼盘不批预售许可证，限价令使得开发商竞标昂贵土地的意愿减退。

眼下中国房价已接近纪录高位，任何推高房价的做法都会产生争议。中央政府希望地方政府协助遏制楼市投机，因担心房价过高可能引发社会动荡。

但与此同时，据开放商和地产中介称，中国一些城市努力将房价降幅控制在不超过15-20%的范围内，以避免地产业急剧下滑，并巩固对市场的信心。

北京市住建委官网的信息显示，“保利海德公园”项目6月14日取得了预售许可证。

但住建委官员拒绝就此置评。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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