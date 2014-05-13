博客：局部松绑无碍中国楼市缓慢挤泡沫进程

作者 宿泱韫

面对今年以来中国楼市高位调整加重看跌情绪，业内期待的调控局部松绑正成为现实，却也引发地方政府该不该“救市”的激辩。不过业内人士认为，这只是中央“分城施策”调控原则的体现，中国楼市缓慢挤泡沫进程仍将继续。

他们并表示，不必对房地产这种周期性行业的正常调整忧心忡忡，此番调整的主导因素来自于信贷收紧，政府手中有充足的弹药应对楼市的下行，而适度调整更利于行业长期发展。

“市场预期比较重的情况下，政府要发出一些适当的微调的声音。”中国房地产协会副会长朱中一对路透表示，比如出台支持首套房、单独二孩的政策，供大于求的城市对限购的适度放开，对地方的一些政策中央也要少一些干预。

他认为，房地产业目前是四期叠加，即增速换档期、结构调整期、政策完善期，以及品质提升期叠加。在完善长效机制之时，也应遵循规律，对现行的政策可以适当地预调和微调，掌握好调控艺术，房地产泡沫问题可以慢慢解决，否则可能对经济造成威胁。

事实上，本届政府构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系的理念已深入人心，与过去部分城市微调政策才出即被叫停不同，随着各地楼市差异加剧，在“分城施策、分类调控”的原则下，近期已有数个城市放松政策获得默许。

继广西南宁正式发文允许北部湾经济区户籍居民家庭在南宁市购房后，安徽铜陵、浙江宁波等多个城市近期也推出一系列优惠或放松政策，涉及住房公积金贷款、契税补贴、放宽购房资格限制等。

中原地产报告分析认为，在市场成交短期内难现起色的情况下，个别城市的政策放松落地将引发后续诸多城市跟进。他们认为有五类城市最有可能放松，库存消化周期超过一年的（如宁波、天津），第一季度成交面积大幅下滑的（杭州、东莞等），购地销售比过高的（唐山、大连等），今年第一季度土地出让金过低的（海口、深圳等），以及有实质性降价楼盘的（杭州、常州等）。

而未来地方政策的微调及松绑形式可能包括：为非户籍资格审查放松，限购范围放松，调整普通住宅界定标准，为限价政策放松，提供购房落户及优惠等刺激性手段。

不过与此同时，对于地方政府该不该出手“救市”的争辩也再度甚嚣尘上。新华社近期评论就指出，当下楼市确已呈分化态势，各地冷热不均，风险固不可忽视，危机亦不宜放大。从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。

**看空氛围浓重**

自今年2月杭州楼盘降价引发争端以来，降价现象已向多个高库存城市蔓延，甚至在上海这类一线城市的郊区，也出现了降价的高档楼盘。

与此同时，二手市场房价也开始松动，即便在房价相对坚挺的北京，据链家地产统计，今年以来挂牌价下调比例和下调幅度均呈现出逐月扩大的趋势，至今年4月，挂牌价下调比例和下调幅度分别达到87.1%和2.2%。

在紧信贷和观望情绪主导下，4、5月的中国楼市延续一季度疲弱之势，成交仍低迷，中介机构统计“五一”假期成交量降至近四年以来的历史低位，房价涨幅也已持续放缓并显现下行迹象，4月百城新建住宅均价同环比涨幅均连续第四个月收窄，易居一手房价格288指数环比则在连升21个月后首次出现微跌。

“4月楼市销售依然不好，5月会有更多的项目降价。”中原集团研究中心总监刘渊称，据其了解一些上市大房企为冲上半年业绩，接下来会增加供应并降价，这样的话小房企也会跟进。就目前而言，降价楼盘销量不错，预计5月有降价楼盘的城市会出现价跌量升。

五一期间网上流传的一份万科(000002.SZ)副总裁毛大庆在内部沙龙上的发言更是加重市场看空氛围，他引用详实的数据，表达了对高库存、高地价的两类城市房地产业透支的担忧，不过当事人对此不置可否，称自身一贯比较强调风险。

“现在房价还在跌，我还是继续观望一阵，等拐点来了再出手。”一位计划换房的上海金融从业人士表示，尽管中介不停电话催促，他仍保持淡定，他认为只有等银行开始放松抵押贷款，才是结束观望之时。像这类持降价预期而按兵不动的刚需不在少数，另一位上海的房地产咨询机构人士虽在年初已有购房计划，但一再推迟至今未出手。

**弹药充足**

尽管近期楼市看空氛围浓重，潜在风险亦不可低估，但多数业内人士认为本轮下调仍属正常周期性调整，是逐渐挤泡沫回归市场基本面的过程，亦在中央容忍范围内，即便房地产大幅下滑，政府也有充足弹药应对。

不过不少人士均认为目前尚未到需要大肆动用弹药的阶段，市场强于2008年、2012年的低谷，适当调整挤掉前几年高速发展形成的泡沫也有利于行业长期健康发展。

业内人士同时指出，就以往经验看，地方救市的效果有限，仅能短期提振，加之当前各地情况分化，整体市场人气未必有大的改善。本轮市场下滑主要原因在于信贷环境的趋紧，而这一状况目前尚未有改观，后市仍需继续关注信贷政策走向。

“政府仍有能力和意愿应对房地产下行，”投行瑞银在报告中表示，考虑到房地产在经济中的关键地位，决策层几乎肯定会采取措施缓和房地产下行的影响，包括加大基础设施投入、加快保障房建设、加快取消三四线城市的户籍限制、允许地方放松目前的房地产调控政策、以及最后一招--全面放松货币及信贷政策。

鉴于房地产投资已显疲态，一季度增速明显下降至16.8%，新开工面积同比大减25.2%，中央已加强对基建的支持力度以对冲房地产下行风险。业内人士此前透露，中国铁路总公司近期召开电话会议，明确将今年全年投资总额增至8,000亿元人民币以上，这已是铁路投资年内第三次上调。

国土资源部土地勘测规划院地价所所长赵松认为，新型城镇化的进程、现行宏观经济特征，以及正在经历的深化改革，特别是国家治理模式、理念的转变，这三项因素的叠加，将来会主导房地产市场的发展。