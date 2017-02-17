新闻稿：中国房地产业政策收紧趋势延续--标普

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香港，2017年2月16日—标普全球评级今日表示，短期内中国政府可能会继续调控房地产市场，以抑制房地产价格。事实上1月新增住户贷款处于高位，或将引发进一步的紧缩政策。

中国证券投资基金业协会近期发布文件，禁止私募资产管理计划投资于16个房价上涨过快热点城市的住宅房地产项目。禁投房地产的私募资产管理计划包括委托贷款、信托计划、其他金融产品和名股实债产品。

标普全球评级信用分析师黄馨慧表示：“我们认为上述融资限制将削弱中国房地产开发商的替代性融资渠道，并增加其现金流压力。”

过去许多开发商借助资产管理产品融资，共同收购土地或开发新项目。上述禁令将限制该融资渠道，开发商需更加依赖合同销售产生的内部现金，以投资新项目或现有项目。

黄馨慧表示：“我们认为，2017年开发商取得良好合同销售的能力及其土地储备质量，将成为开发商之间更显着的区分因素。”

我们预计市场整合将加速，大型开发商将继续扩大市场份额。这是因为大型开发商拥有更多可售资源，更高的地域多元化程度，以及更强的销售执行能力，即使在房地产业放缓情况下也能保证良好的合同销售。鉴于银行贷款向优质客户转移的步伐可能加快，强劲的合同销售对于开发商维持良好的银行贷款融资渠道亦十分重要。

尽管2017年1月新增中长期住户贷款在新增贷款中的比重降至31%，低于2016年10月的75%，但新增中长期住户贷款同比增幅仍达到32%，环比去年12月增幅达到49%。这表明尽管目标城市的销售已降温，但楼市热度已蔓延至非目标城市。因此政府可能出台更多调控政策，以抑制房地产市场投机活动。