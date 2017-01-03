中国2016年销售逾千亿房企达12家 恒大万科碧桂园列前三--CRIC

路透上海1月3日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，2016年全年销售额突破一千亿元人民币的房企由2015年的七家跃增至12家，其中年销售首次超3,000亿元大关的有三家，分别为中国恒大(3333.HK)、万科(000002.SZ)和碧桂园(2007.HK)。

根据CRIC统计数据，中国恒大以3,731.5亿元销售荣登榜首，并首次超越万科(2202.HK)，万科因受最近一年多以来股权纷争的困挠，以3,622亿元屈居第二位，碧桂园2016年全年销售业绩为3,090.3亿元。

2015年万科以2,627亿元销售业绩夺冠，恒大地产和绿地集团(600606.SS)分列第二、第三位，销售额都突破了2,000亿元。

报告指出，除了老牌的七大千亿房企外，2016年融创(1918.HK)、华夏幸福(600340.SS)、绿城中国(3900.HK)、华润置地(1109.HK)、金地集团(600383.SS)五家房企也首次跨入千亿门槛。去年前十名中，绿地集团（2,513.1亿元）和保利地产(600048.SS)（2,203.2亿元）分别排名第四和第五，成为两千亿军团中一员。中海地产(0688.HK)、融创、华夏幸福、绿城和万达集团分别排名第六至第十位。

目前上述房企上市公司尚未正式公告去年全年业绩。

报告称，在自身强大的销售能力和产品能力的基础上，并购以及品牌输出也成为大型房企快速提升规模的强大助推器。尤其是融创中国，可谓引领了全行业收并购的大潮，不但收获大量低价可售资源，企业品牌和能力也得到大幅拓展和提升，为未来在该市场上行的更远打下坚实基础。

融创中国去年发生多起并购，包括以137.88亿元收购联想控股(3396.HK)旗下融科置地全国42个项目，以43.94亿元收购莱蒙国际(3688.HK)北京上海等地七个项目等。

报告认为，2016年国庆期间各热点城市纷纷出台政策限购限贷，抑制了投资需求，一些城市市场已开始逐步降温，且房企融资难度加大，融资成本上升。而在去年年末中央经济工作会议对明年的房地产政策定调，提出抑制泡沫，防止大起大落等等。因此此轮房地产调控时间或加长，再加上2016年房地产市场对今年存在需求透支情况，今年的销售或将回归平淡。

对于房企来说，虽然2017年市场或有降温，但集中度仍将上升，一些大型房企也将借收并购等方式提高市场占有率，因此其销售额将继续上升，在未来3、4年内甚至将有万亿企业出现。就2017年销售目标而言，大部分房企或基本以维持目前规模为主，如已公开目标的融创等房企2017年销售目标基本与2016年全年销售持平，依照企业现在的规模和品牌，未来达成目标压力不大。（完）