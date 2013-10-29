穆迪料中国房地产开发商第四季销售温和增长

路透香港10月29日 -评级机构穆迪投资周二称，今年首九个月中国全国房地产合同销售额按年增幅低于上半年水平，显示市场上的压抑需求已逐渐消化，预计中国房地产商第四季销售将会录得温和按年增长。

穆迪表示，9月份全国房地产合同销售额持续增加，受刚性需求和市场气氛改善带动。

“9月份中国70个主要城市中，有69个城市的房价均上升，这情况自5月以来持续，反映市场对住宅的刚性需求强劲。”穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤称。

该行表示，今年1-9月全国的房地产合同销售额录得34.5%的强劲按年增长，但比起上半年所录得的46%按年升幅为低，反映压抑需求逐渐消化。

穆迪表示，房价持续上涨将影响市民的负担能力，并会导致更多政府措施出台冷却市场。例如稍早北京市全面升级和强化现有调控政策的执行，包括加大对限购限贷执行的监督，加强对新房市场的管控，并增加“限房价、竞地价”的自住型商品房供应，以满足中端需求。

穆迪相信，这些措施将会令到北京的房屋销售价量均受压。

另一方面，近期多家香港上市的内房股进行发债，包括六家获评级的内房股:中国海外(0688.HK)、绿地香港(0337.HK)、碧桂园(2007.HK)、恒大地产(3333.HK)、禹洲地产(1628.HK)、方兴地产(0817.HK)等于9月21日至10月25日期间发债，合计达45.5亿美元。而在此前一个月即8月21日至9月20日，则有四家获评级的内房股共发行8.25亿美元债。

穆迪预期，内房股于第四季将继续积极发债，因美国联储局上月表示继续维持宽松政策直到美国就业市场有较大改善，市场气氛转好。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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