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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 9日 星期五 15:31 BJT

中国今年1-2月房屋销售大降

受调控持续、房地产销售低迷影响，中国1-2月房地产投资及新开工增速延续上年的回落趋势，销售面积和销售额亦大幅下降。中国国家统计局周五公布，房屋销售方面则出现大幅下降，1-2月全国商品房销售面积同比下降14.0%，商品房销售额同比下降20.9%。路透

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