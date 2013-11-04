房价飙涨 深圳提高二套房贷首付

2010年8月26日在深圳拍到的图片。 REUTERS/Tyrone Siu

路透北京11月4日 - 《中国证券报》报道称，深圳对贷款购买第二套住房的家庭，要求首付款比例不得低于70%。

中国许多城市房价大涨，加剧了楼市泡沫风险。深圳是房价涨幅最高的城市之一，9月房价同比涨19.7%。

《中国证券报》引述深圳多位银行业人士的话称，新规将自本周三起生效。

报道称，银行还将强化个人住房贷款业务审核手续。

自2011年以来，中国多数城市二套房房贷首付比例规定不低于60%，北京在4月时将该比例提高至70%。

为抑制房价上涨预期，上月北京市全面升级和强化现有调控政策的执行，包括加大对限购限贷执行的监督，加强对新房市场的管控，并增加“限房价、竞地价”的自住型商品房供应，以满足中端需求。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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