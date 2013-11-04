房价飙涨 深圳提高二套房贷首付

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京11月4日 - 《中国证券报》报道称，深圳对贷款购买第二套住房的家庭，要求首付款比例不得低于70%。
中国许多城市房价大涨，加剧了楼市泡沫风险。深圳是房价涨幅最高的城市之一，9月房价同比涨19.7%。
《中国证券报》引述深圳多位银行业人士的话称，新规将自本周三起生效。
报道称，银行还将强化个人住房贷款业务审核手续。
自2011年以来，中国多数城市二套房房贷首付比例规定不低于60%，北京在4月时将该比例提高至70%。
为抑制房价上涨预期，上月北京市全面升级和强化现有调控政策的执行，包括加大对限购限贷执行的监督，加强对新房市场的管控，并增加“限房价、竞地价”的自住型商品房供应，以满足中端需求。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。