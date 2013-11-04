房价飙涨 深圳提高二套房贷首付

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月4日 - 《中国证券报》报道称，深圳对贷款购买第二套住房的家庭，要求首付款比例不得低于70%。
中国许多城市房价大涨，加剧了楼市泡沫风险。深圳是房价涨幅最高的城市之一，9月房价同比涨19.7%。
《中国证券报》引述深圳多位银行业人士的话称，新规将自本周三起生效。
报道称，银行还将强化个人住房贷款业务审核手续。
自2011年以来，中国多数城市二套房房贷首付比例规定不低于60%，北京在4月时将该比例提高至70%。
为抑制房价上涨预期，上月北京市全面升级和强化现有调控政策的执行，包括加大对限购限贷执行的监督，加强对新房市场的管控，并增加“限房价、竞地价”的自住型商品房供应，以满足中端需求。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)