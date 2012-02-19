1月中国70个大中城市房价环比停涨

中国2012年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨，同比涨幅亦大幅放缓。国家统计局周六公布，1月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降的城市达48个，持平的城市有22个；同期70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市达15个，比去年12月份增加了6个。路透