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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 20日 星期一 07:18 BJT

1月中国70个大中城市房价环比停涨

中国2012年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨，同比涨幅亦大幅放缓。国家统计局周六公布，1月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降的城市达48个，持平的城市有22个；同期70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市达15个，比去年12月份增加了6个。路透

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