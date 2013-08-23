小城市成败 或成楼市支撑中国经济增长的关键

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月23日 - 当前脆弱的中国经济经不起房地产市场可能出现降温的折腾，一些较小城市的房地产过剩让人们不禁怀疑，中国房地产持续超过10年的繁荣还能持续多久。

过去几年对房地产的大规模投资导致开发商建造了大量楼盘，一旦市场开始放缓可能无法消化。

现如今的担忧是，房地产市场可能会迅速冷却，或导致中国目前少有的几个增长发动机之一熄火。

尽管今年7月北京的新房价格同比上升14.1%，上海的新房价格同比增加13.7%，而小城市的增幅远远落后。国家统计局数据显示，中国70个大城市的新房均价同比上涨7.5%。

龙洲经讯(GaveKal Dragonomics)咨询机构首席分析师咬丽蔷(Rosealea Yao)在报告中写道：“容纳多数中国城市人口的小城市中，房子有供过于求的态势。”

“这种供应过剩将严重影响国家未来几年的建设增长。”

温州的楼市价格已下跌近两年。在政府严格控制房地产市场前，温州经历了狂热的投机。今年7月，温州的楼市价格同比下滑2.4%。

尽管温州楼市的下滑依然是个例外，但温州的自身困境和本月早些时候放宽部分最严厉楼市控制措施的举动，反映出对中国经济增长疲软以及对楼市打压过重风险的日益担忧。

中国领导人完全了解房地产市场对中国经济的重要性。他们似乎将房地产市场繁盛可能会让数以百万计的家庭无力购房的担忧置于一边。

行业高管和分析师欢迎领导层7月30日作出的促进“房地产行业稳定健康发展”的表态。

里昂证券亚太市场(CLSA Asia-Pacific Markets)首席策略师安迪·罗思曼(Andy Rothman)表示：“这是一个明显的信号，未来将不会再为缓和房价上涨而出台任何新的购房限制。”

但完全交给市场或许也不行。由于股市的动荡和银行存款利率的上限，房地产依然是中国广大储户的唯一投资渠道。

2013年上半年，房地产总投资占国内生产总值的14.8%，去年同期为13.5%。其中，住宅地产占房地产投资总额的70%。

在中国这个多数房产需要现金支付的市场中，抵押贷款一直处于上升态势，今年上半年，中国新增购房抵押贷款达到创纪录的9,630亿元(1,570亿美元)。

温州房价连续两年下滑是个例外，但小城市的房价上涨不及中心城市。NBS数据显示，今年7月，全国70个大城市的新屋价格上涨7.5%。

多数经济学家认为，居民收入的持续增加至少会在未来一年支撑相对健康的需求，政府也计划鼓励城镇化。

瑞银中国首席经济学家汪涛表示：“我们预计政府明年将出台稳定的房地产行业政策，房地产市场会持续温和复苏。”（完）