分析：地方和中央政府微妙博弈 北京或无奈接房产税“绣球”

路透北京3月14日电（记者 Langi Chiang/Nick Edwards）---北京可能成为中国下一个房产税试点城市，中央政府或将近距离遭遇压力，同时这也将凸显政府在推广这一不受欢迎的财税政策上的决心。

温家宝总理上周在全国人大十一届五次会议开幕式上发表讲话，明确表示中央将推进房产税改革。

但是，可能继上海和重庆之後加入房产税试点的东部沿海发达省份官员齐声抱怨，这很可能迫使温总理先拿北京“开刀”，不过这难免引起离退休国企人员及官员的愤怒。

“我反对”，全国政协委员、中国国家发改委所属智库的高级研究员张小济表示。

“像我这样的退休老人，我们为国家工作了一辈子，国家作为福利给我们分了房。现在如果要我们交房产税，这非常不公平，不是吗？”他告诉路透。

北京集中了许多有影响力的退休官员，他们以国家补贴或直接分配的方式获得了住房。同时，北京的房价在全国来看也是上涨最快的城市之一。

这使得基於房屋面积、地段和价格徵收房产税的做法尤其不受欢迎。

中国政府拟在全国推广房产税的做法旨在整合现有税收，并替代一系列针对多套和投机性购房的限制措施。过去十年里，中国某些城市的房价上涨了10倍左右，直到去年秋季近两年的严控手段才开始显效。

**不受欢迎的举措**

在制定税收规则、使房屋业主确信这不是简单地增加额外负担方面，政府仍有很多工作要做。

现在，实际情况是业主负担沉重。房屋售价的三分之一左右作为土地出让成本流入政府口袋，此外业主还要缴纳一次性房屋交易税以及每年的物业管理费。

为了尽量减轻业主负担，重庆和上海将房产税税率设定为房价的0.4-1.2%，属於较低水平，并豁免了本地多数业主的缴税义务。但是，这导致政府税收减少，看重财政收入的各级官员对此不感兴趣，并引发外界对房产税有效性的质疑。

因此，房产税不受业主欢迎，也不受地方政府待见，因为徵收房产税将导致房地产交易量下降，削减政府卖地收入。

瑞士信贷房地产分析师杜劲松表示：“地方政府不想今年开征房产税，因此，北京最有可能被选中，充当先行者并树立榜样。”

**微妙交锋**

然而，地方和中央政府的微妙交锋可能导致房产税推广延後到明年，尤其是在江苏、山东、广东、浙江等沿海发达省份，这些省份均高居分析师预计的第二轮试点名单中。

上述四省官员谨慎地表明拥护中央政府的长期计划，但预计他们今年将不会被纳入试点范围。

全国人大代表、山东省省长姜大明告诉记者，目前还没有指令要求山东省今年出台房产税。江苏也是类似情况，该省住房与城乡建设厅厅长周岚向记者表示，江苏也在试点范围之外。

不过，事实上，这些省份很可能都会在未来某个阶段开征房产税，因为房产税已经被写入指导中国经济和社会发展的“十二五规划”。（完）编译：王凤昌 发稿：张家伟路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。