专家称中国房地产税或2017年实施

路透上海8月9日电 - 中国财政部财政科学研究所所长贾康近日在博鳌房地产论坛上称，财税改革已经拉开帷幕，房地产税作为财税改革的重点之一，或要在2016年年底前把房产税立法定下来，在2017年实施。

中国证券报还报导了住建部政策研究中心主任秦虹在该论坛上的讲话，她表示对房地产的金融创新来说，商业地产的资产证券化是未来创新的重要方向，对中国房地产市场来说是值得关注的创新方向。

中国政府已明确在2016年基本完成新一轮财税体制改革的重点工作和任务。在贾康看来，包括营业税改增值税、消费税、资源税、环境税、房产税和个人所得税在内的六大税种将是未来税收改革的重点。

“在房地产立法的过程中还会引起很多的争议，可以理性讨论，但房产税往前推进的时候，要避免现有的无休止的争论，允许大胆试、大胆闯。”贾康称。

他表示，中国的住房保有环节的税收不能简单套用美国的普遍征收模式，必须扣除一个免征额。无论多富的人，他的第一单位的消费住房是要受到免税待遇的，所有人在这个框架下一律平等，这是一个很重要的政策。

中国房产税试点自2011年1月28日启动，虽已过去三年，但范围仍仅限于在重庆和上海这两个最初的试点城市。

秦虹发言时表示，商业地产的资产证券化可以将那些缺乏流动性，但是具有可预期收入的资产通过发行证券的方式予以出售或者融资，以最大化地提高资产的流动性，这与商业地产的需求是非常吻合的。

她表示，资产证券化保持了物业经营权的完整性，有利于提高经营水平和最大化地提升商业价值。商业地产最大的难题是物业权益的流动性和物业整体价值的完整性之间的矛盾，所以很难提升商业地产本身的价值，但是如果有资产证券化，就可以把这个问题很好地解决。（完）

(记者 毕晓雯； 审校 黄凯)

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