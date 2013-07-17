国税总局：研究扩大房产税改革试点

路透北京7月17日 - 财税改革是中国深化经济体制改革的重头戏。证券时报网周三报导援引中国国家税务总局的通知称，将研究扩大个人住房房产税改革试点范围，并合理调整消费税税率结构和征收范围等。

报导称，国税总局日前下发名为“关于转变职能改进作风更好服务大局的通知”，还要求扎实做好营改增扩大试点工作，并进一步完善资源税制。

“要扎实做好营改增扩大试点工作，促进产业转型升级和结构优化，”报导援引通知称，“研究合理调整消费税税率结构、征收范围和征税环节，进一步完善资源税制，加快研究开征环境保护税。”

此外，还要积极研究综合与分类相结合的个人所得税制度，公平收入分配。

自2011年上海和重庆两个直辖市开始房产税试点之后，房产税试点在争议中未能扩大试点范围。国家发改委5月末曾表示，确定今年要在行政体制、财税、金融等重点领域和关键环节加大改革力度；其中个人住房房产税改革试点范围扩大将择机进行，今年会有具体动作。

此后在6月中旬，中国证券报曾引述权威人士的话报导称,近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。据了解，上报方案的城市除此前披露的杭州外，还包括南京、青岛等二线城市，以及北京、深圳等一线城市。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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