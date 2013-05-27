中国财产税性质税改获实质进展--中金

路透北京5月27日 - 中国国家发展改革委近日就今年经济体制改革重点工作发布意见，中金公司周一解读称，意见首次明确提出扩大个人住房房产税改革试点范围，这标志着财产税性质的税改迈出实质性步伐，同时显示房地产调控并未被放弃，只是方式有所调整，将重在建立抑制房地产泡沫的长效机制。

中金并指出，本次改革意见对经济结构调整的关注超出以往，强调“促进经济转型、民生改善和社会公正的改革，坚决破除妨碍科学发展的体制机制弊端”，并在行政改革部分提出继续深化机构改革、简政放权。

“这说明目前长期经济结构失衡导致短期增长放缓已引起政府高度关注。同时，《意见》对短期稳增长措施关注较少，力图通过改革促进结构调整以减缓长期增长放缓趋势的意图明显。”中金表示。

发改委上周五明确表示，确定今年要在行政体制、财税、金融等重点领域和关键环节加大改革力度。其中，个人住房房产税改革试点范围扩大将择机进行，今年会有具体动作。同时，今年将重点研究个人投资者境外投资事宜，预计明年将出台具体政策。

中金认为，此次意见将财税体制改革提到更显要位置，且在扩大“营改增”和推广资源税等短期措施外，更提出完善财政预算制度和转移支付制度的中长期改革目标。这预示更大范围内的财政税制改革将铺开，预计今后将增强对劳动以外的其他要素收入征税，并通过降低流转税比例来减少消费者的税负，有利于促进消费。

而伴随着财税改革，中央和地方的财政关系也有望开始新一轮重大调整，地方政府的财权将被适当放大，以期与事权适应。

在金融体制改革方面，中金预计存贷款利率浮动空间今年有望进一步扩大，但具体时机仍取决于宏观基本面，并维持此前的判断：如果存款利率上浮区间今年扩大，则可能同时降低存贷款基准利率。

不过中金也指出，发改委此次体制改革意见绝大部分内容未超市场预期，关键还是要看落实的细则，和执行的力度和效果。而且也不意味2013年的改革仅限于该意见的范围。

“中国的经济改革确实到了需要来自更高层次、以更大决心和魄力推动的时刻，我们寄望于三季度召开的十八届三中全会提出更大范围、更深层次的带有突破性的改革整体方案。”中金表示。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校)

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