中国财政部称推进扩大房产税试点

路透北京8月5日 - 财税改革是中国推进经济体制改革的重头戏。中国财政部表示将进一步推进资源税和消费税制改革，并推进扩大房产税改革试点范围。

新华社周日报导并援引财政部日前向全国人大通报关于贯彻落实十二届全国人大一次会议预算决议和履行政府三项承诺时并表示，将加快推进营改增等相关税制改革，目前正积极研究将铁路运输和邮电通信等行业营改增试点方案，争取在今年年底或明年年初实施。

“下一步将会同有关部门进一步推进煤炭等资源品目资源税从价计征改革，同时取消相关收费基金，研究适时调整从量计征品目资源税税率标准问题，”财政部称。

同时，还将扩大个人住房房产税改革试点范围，为全面推进房地产税改革进一步积累经验，同时研究完善对工商业等单位房产的房产税制度。

财政部并表示，将继续研究将部分过度消耗资源、严重污染环境的产品和部分高档消费品纳入消费税的征税范围，研究调整消费税税率结构、征税环节。

自今年8月1日起，交通运输业和现代服务业营业税改征增值税试点已经在全国范围内推开，广播影视服务也已被纳入了现代服务业范围。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。