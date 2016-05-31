房价高户口难 农民工在大城市定居梦难圆

路透中国温州/香港5月30日 （记者 Brenda Goh/Clare Jim） - 在温州打拼了20年后，季守全（音）和他的兄弟季守方（音）正准备回乡。

他们表示自己无望在温州买房，而且获得体面的收入也越来越难。

中国政府期冀到城里打工的大量农民工支撑城市人口增长和消费。当局还希望这将助力更可持续的长期经济增长，以减少其对大型工业和出口的依赖。

但农民工流动正在放缓，他们益发不愿意出外找工作，这种趋势可能损及中国的城镇化及经济转型的努力。

季守全是一家KTV的音响师，每月收入约5,000元。他表示，赚钱真的很难，过去在这个KTV工作的六七个朋友，只有两个仍然还在，多数都回乡了。”

他的兄弟季守方是出租车司机。季守方说他们最后可能也会回乡。

兄弟俩精打细算，攒钱在家乡安徽阜阳买了房。阜阳的房价约为温州的五分之一。

季守方说，像他们这样的农民工在温州买房不现实，除非自己做生意。

官方数据显示，2015年中国外出农民工人数接近1.69亿，但相比2014年仅增长0.4%，为全球金融危机以来最低增幅。离开家乡省份寻找工作的农民工数量减少1.5%，为六年来首次下降。

中国政府希望到2020年常住人口城镇化率达到60%，而2015年该比率为56.1%。

分析师称，中国大量的住宅待售面积表明，因农民工难以在城市立足，中国的城镇化正失去动力。尽管住房价格有回升迹象，但官方数据显示今年1-4月的商品住宅待售面积同比增加4.5%，至4.5亿平方米。

中国国家发改委没有立即回应置评请求。

许多三四线城市的住房建设原是为了满足城镇化带来的需求。但缺乏职业前景和社会保障服务意味着，农民工要么继续在中国的大城市碰运气，要么回乡。

“城镇化一定要是人的城镇化，而不是简单地造城市，”中国国际经济交流中心的高级经济学家王军说道。

但一些业界观察人士称，农民工在其他城市购房和定居的主要障碍是无法享受当地的服务，譬如子女的教育和医疗服务。

按照中国的户籍制度，城市农民工享受不到在家乡享有的公共服务。这让许多人不愿意离乡。

戴德梁行台湾董事总经理颜炳立表示，如果中国的城镇化率按计划增长，住房就不会供大于求；中国城镇化的一大瓶颈是户口问题。

分析师称，如果没有获得医疗和基本教育等户口带来的社会保障，新到城市里的务工者支出意愿会较低。

尽管政府鼓励各城市提供更多户口指标，但地方政府为避免地方资源消耗而为户口增长设限。

经济学家估计，中国能够实现其城镇化目标，但称各城市在向农民工提供户口方面跟不上。中国希望到2020年户籍人口城镇化率达到45%，而2013年该比率为36%。（完）