楼市调控后沪深住宅销售锐减

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/上海4月8日 - 据合富辉煌（中国） 的调查，上海和深圳分别出台楼市调控政策后的一个星期，两地的住宅销售锐减。

继深圳与上海的住宅价格2月同比跃增57%和20.6%后，两地政府提高二套房首付比例并提高非本市户籍居民购房门槛。

据合富辉煌的调查，调控新规生效后，3月28日开始的那周，上海的住宅成交面积相比前一周下滑60%，至28.36万平方米。合富辉煌的调查主要基于政府数据。

深圳的住宅成交面积同期下滑28.2%至7.1万平方米。

过度建设的狂热留下许多未售出和未完工的地产库存，导致中国的房地产市场过去两三年大多不景气，但中国一线城市地产经纪人的日子一直还不错。

“地产经纪人现在又得打电话了。他们在调控前不需要打电话（给客户）；生意会找上来，”仲量联行华东区研究部总监周志锋表示，并称过去两周客流量减少了30%左右。

一些潜在的买家，譬如联想IT工程师张晓华，表示调控措施影响很大。

“我现在买不了，以后也没太大指望，”27岁的张晓华说道。此前上海市将非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限由两年提高至五年。

“我担心会出台更多针对非本市户籍居民的（限购）政策。”

分析师称，鉴于新规之后有资格购房的买家数量减少，销售暴跌在预期之内。

据上述调查，上海与深圳的住房价格一周环比分别下滑3%和4.2%。

“许多人现在不想入市，所以他们不会买房。这让我头疼，”56岁的家具销售人员丁小平说道，他正试图出售自己的两套房子。

“许多卖家都在考虑降价。我也考虑降点价格。”

但开发商并不觉得近期有什么好担忧的。

世茂房地产 以及一家不愿具名的深圳开发商的官员称，上海与深圳的住宅库存水平仍非常低，所以他们没有降价计划。

“尽管这些调控措施压缩了大量需求，开放商们的客户（需求）仍然超过他们拥有的可售资源，所以他们无需降价，”中原地产深圳总经理Alan Cheng说道。（完）