房价高户口难 农民工在大城市定居梦难圆

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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(本文由路透中文网编译提供)
路透中国温州/香港5月31日 （记者 Brenda Goh/Clare Jim） - 在温州打拼了20年后，季守全（音）和他的兄弟季守方（音）正准备回乡。
他们表示自己无望在温州买房，而且获得体面的收入也越来越难。
中国政府期冀到城里打工的大量农民工支撑城市人口增长和消费。当局还希望这将助力更可持续的长期经济增长，以减少其对大型工业和出口的依赖。
但农民工流动正在放缓，他们益发不愿意出外找工作，这种趋势可能损及中国的城镇化及经济转型的努力。
季守全是一家KTV的音响师，每月收入约5,000元。他表示，赚钱真的很难，过去在这个KTV工作的六七个朋友，只有两个仍然还在，多数都回乡了。”
他的兄弟季守方是出租车司机。季守方说他们最后可能也会回乡。
兄弟俩精打细算，攒钱在家乡安徽阜阳买了房。阜阳的房价约为温州的五分之一。
季守方说，像他们这样的农民工在温州买房不现实，除非自己做生意。
官方数据显示，2015年中国外出农民工人数接近1.69亿，但相比2014年仅增长0.4%，为全球金融危机以来最低增幅。离开家乡省份寻找工作的农民工数量减少1.5%，为六年来首次下降。
中国政府希望到2020年常住人口城镇化率达到60%，而2015年该比率为56.1%。
分析师称，中国大量的住宅待售面积表明，因农民工难以在城市立足，中国的城镇化正失去动力。尽管住房价格有回升迹象，但官方数据显示今年1-4月的商品住宅待售面积同比增加4.5%，至4.5亿平方米。
中国国家发改委没有立即回应置评请求。
许多三四线城市的住房建设原是为了满足城镇化带来的需求。但缺乏职业前景和社会保障服务意味着，农民工要么继续在中国的大城市碰运气，要么回乡。
“城镇化一定要是人的城镇化，而不是简单地造城市，”中国国际经济交流中心的高级经济学家王军说道。
但一些业界观察人士称，农民工在其他城市购房和定居的主要障碍是无法享受当地的服务，譬如子女的教育和医疗服务。
按照中国的户籍制度，城市农民工享受不到在家乡享有的公共服务。这让许多人不愿意离乡。
戴德梁行台湾董事总经理颜炳立表示，如果中国的城镇化率按计划增长，住房就不会供大于求；中国城镇化的一大瓶颈是户口问题。
分析师称，如果没有获得医疗和基本教育等户口带来的社会保障，新到城市里的务工者支出意愿会较低。
尽管政府鼓励各城市提供更多户口指标，但地方政府为避免地方资源消耗而为户口增长设限。
经济学家估计，中国能够实现其城镇化目标，但称各城市在向农民工提供户口方面跟不上。中国希望到2020年户籍人口城镇化率达到45%，而2013年该比率为36%。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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