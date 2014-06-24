中国一线城市楼价续坚挺--莱坊

路透香港6月24日 - 物业顾问--莱坊周二表示，由于今年香港一手住宅楼盘占整体市场成交的比例增加，对楼价提供支持，该行对2014年本地一般住宅楼价预测，由去年底时预测的下跌5-10%，修订至跌5%。

此外，虽然香港政府致力增加土地供应，但该行估计最快要到2016-17年住宅供求才达至平衡，楼价大跌的机会很微。

＂目前一手住宅的比例可说是达到新高，所以整体楼价很难跌下去，因为一手楼价仍较二手为高。＂莱坊估价及谘询部主管林浩文在记者会表示。

该行引用土地注册处数据指出，今年以来一手住宅的成交宗数占比27%，比去年22%高，而2008-2012年间一手住宅成交比例只徘徊于10-16%之间。

虽然近期一手住宅成交因发展商积极推盘而明显增加，但莱坊估计2014年全年香港的住宅成交宗数只有约5万宗，低于去年的50,676宗，亦较2003年香港爆发SARS时更少，因二手市场因政府多项楼市需求管理措施压抑而表现疲弱。

林浩文表示，美国可能最快在2015年下半年才开始升息，加上香港政府增加土地供应，目前房屋供应紧绌的情况料仍会持续，到2016-17年才达至平衡。

＂楼价要跌20-30%的机会很微。＂他说。

**内地住宅楼市两极化**

在中国市场方面，莱坊大中华区研究及谘询部主管纪言迅称，今年中国的GDP增长比去年放慢，居民收入及楼市也会受到影响，但最近公布的6月份制造业PMI今年首度升回荣枯线以上，或许能对楼市带来一定支持。

他预期，内地宏观调宏仍会继续，到明年才会可能出现变化。目前内地住宅楼市呈现两极化，一线城市及市区住宅楼价坚挺，但郊区及二、三线城市因供应量多及库存高企，促使开发商减价促销。

内地出现一些所谓“鬼城”，即大量落成的房屋却无人居住，纪言迅指出，这情况不少是因楼盘周边的配套设施未能配合，所以无人购买，但若开发商减价出售，则可能有人愿意作＂开荒牛＂，所以减价促销下应能吸引买家。

该行预期，2014年内地一线城市(市区)的豪宅及一般住宅楼价将分别按年升6-8%和3-5%，郊区则料跌5-10%。至于二线城市(市区)的豪宅及一般住宅楼价将分别按年升3-5%及1-2%，郊区楼价估计跌幅达10-15%。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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