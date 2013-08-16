路透北京8月15日 - 北京楼顶别墅房主开始拆除违建别墅，此前其邻居对违章建筑表达不满，政府警告可能进行强拆。

这栋别墅位于人济山庄26层楼的楼顶，临近紫竹院公园和西三环。别墅的照片过去一周在网上疯传，引发当地居民的不满，以及对房主大胆无视规划的惊愕。

周一，城管要求业主张必清在15天内限期整改，认定该别墅为违法建设。

新华社报道称，张必清在接到警方和城管的通知后，承诺拆除建筑面积为800平方米的别墅。

楼顶别墅反映富人对法律的蔑视，这也很多中国民众不满情绪的根源之一。

这栋楼里的住户周二对路透电视称，他们对楼顶别墅造成的额外重量感到担心。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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